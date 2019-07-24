Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli’nde

KIRKLARELİ (AA) – Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyen yapılan yazılı açıklamaya göre, Kesimoğlu Bartholomeos ile beraberindeki Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos, Patrik Vekili Andrea Sofyanopulos ve Samatya Kültür ve Gençlik Derneği Başkanı Stelyo Gülgün’ü makamında kabul etti.

Kesimoğlu, Bartholomeos ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl da kendisinin İstanbul’da Bartholomeos’u ziyaret ettiğini aktaran Kesimoğlu, karşılıklı nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette, Kesimoğlu, Bartholomeos’a çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...