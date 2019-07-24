Ermenistan’dan göç edenlerin sayısı azalmaya devam ediyor

2019 yılının ilk yarısında 2018 yılının aynı dönemine kıyasla Ermenistan’dan göç edenlerin sayısı 4000 kişiyle azaldı.

Ermenistan hükümeti tarafından yayınlanan verilere göre eğer 2018 yılının ilk altı aylarında ülkeyi 6110 Ermenistan vatandaşı terkettiyse, 2019 yılının ilk altı ayında 2134 vatandaş Ermenistan’dan göç etti.

Böylece, 2018 yılından itibaren Ermenistan’dan göç etme oranı büyük hızla azalıyor. Geçen senelerde Ermenistan’dan on binlerce kişi göç ediyordu. Mesela, 2017 yılında ülkeyi 37.625, 2016 yılında 66.629, 2015 yılında ise 75.464 vatandaş terk etmişti.

Yani 2015 yılına kıyasla göç 32 kat azaldı.

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