Azerbaycan Ermeni şehirlerinin isimleriyle konyak ve şarap üretiyor

Azerbaycan’da konyak ve şarap üreten Tovuz fabrikası Ermeni şehirleri ve bölgelerin isimleriyle içkiler piyasaya çıkarıp o bölgelerin ve şehirlerin Azerbaycan’a ait olduğunu göstermeye çalışıyor. Ermenistan topraklarını kendilerine ait göstermeye çalışırken isimleri de değiştirerek kendi taktığı yapay ve değiştirilmiş isimleri kullanıyorlar.

Mesela, Ermeni Artsakh bölgesine taktıkları Karabag adını kullanarak “QARABAG Extra X.O.” konyağı, Artsakh’taki Şuşi şehrinin adını Şuşa şeklinde kulanarak ise “ŞUŞA Extra” konyağı piyasaya sunuyorlar.

25 yıllık “ŞUŞA Extra” konyağı Karabağ Hanlığına adanmış ve Azerbaycan’ın en ünvani konyağı sayılıyor.

Başka bir üretici ise Ermenistan’ın başkenti, M.Ö. 782 yılında kurulmuş Yerevan şehrinin adını kullanarak “İrevan qalası” (Yerevan kalesi) şarabıyla uluslararası fuarlara ve şarap festivallerine katılıyor.

Ancak 100 yıllık yapay ve sahte bir tarihe sahip ülkenin 2800 yıllık Ermeni bir şehri kendisine mal etmeye çabalaması ve binlerce yıllık Ermeni medeniyetine ait değerlerini kendisine aitmiş gibi göstermesi gülünç bir durum, tabii.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/23/Azerbaycan-Ermeni-konyak-şarap/160438

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