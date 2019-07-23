Ermeni uzmanlar, Suriye’de 8534 kilometrelik bir araziyi mayından temizledi

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde görev yapan Ermeni uzmanlar, 8 Haziran – 22 Temmuz tarihlerinde 8534 kilometrelik bir arazide teknik araştırma ve mayın temizleme çalışmaları yaptı.

Ermeni doktorlardan oluışan grup ise aynı dönemde 60 çocuk dahil yaklaşık 600 hastaya farklı tıbbı hizmetler sundu.

Bir önceki dönemde Suriye’de görev yapan Ermeni uzmanlar grubu, görevini tamamlayarak Ermenistan’a dönmüştü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/23/Ermeni-Suriye-mayın-temizleme/160402

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