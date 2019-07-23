BİLDİRİ PATRİK SEÇİMİ MÜTEŞEBBİS HEYETİN DİVAN HEYETİ’NİN KURULUŞUNA DAİR

Patrik Kaymakamı, Epsikopos Sahak Maşalyan’ın riyasetinde 17 Temmuz 2019, Çarşamba günü Patrikhane toplantı salonunda Vakıf Yönetim kurulları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirlen topalantıda Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti belirlenmişti.

Yine Patrik Kaymakamı riyasetinde 22 Temmuz 2019, Pazartesi günü toplantıda bir araya gelen Müteşebbis Heyet üyeleri aşağıdaki görev dağılımını gerçekleştirmişler ve tam yetkili kurul olarak hukuken ve fiilen seçim sürecini takip ve neticelendirmek üzere çalışmalarına başlamışlardır.

Keyfiyet İçişleri Bakanlığına da İstanbul Vilayeti eliyle bildirilmiştir.

Başkan I: Hosrof KÖLETAVİTOĞLU

Başkan II: Sarkis ÇAVUŞYAN

Yazman I: Selina DOĞAN

Yazman II: Peder Goryun FENERCİYAN

Muhasip: Sarven SERTŞİMŞEK

Basın Sözcüsü: Saro Arşen BENGLİAN

Kamuoyuna duyurulur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ DİVANI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/bildiri-patrik-secimi-mutesebbis-heyetin-divan-heyetinin-kurulusuna-dair/

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