Andrew Brunson, Dini Özgürlük Paneline Katıldı

Türkiye’de 2 yıl boyunca tutuklu bulunan ve geçtiğimiz Ekim ayında serbest bırakılan Brunson, 3 günlük Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) tarafından düzenlenen Dini Özgürlükler başlıklı panele katıldı. ‘‘İstediğim tek şey, eşim ve çocuklarımla birlikte geri dönebilmekti’’ diyen Brunson hayattaki basit şeylerden zevk aldığını söyledi.

Andrew Brunson’ın davasının odak noktası olduğu zirvede deneyimlerini aktaran Amerikalı din adamı, ‘‘Ayrıldım. Oradaki tek Hristiyandım. Diğer Hristiyanlarla birlikte olmak çok önemli’’ dedi. ‘‘ urada bulanabilmem harika ve özgürüm. Bunun için minnettarım’’ diyerek söylerine devam etti.

2016 Temmuz ayındaki darbe girişimine katılmakla suçlanan Brunson, tutuklanmasının nasıl önlenebileceğini bilmediğini söyledi. Pastörün eşi Norine Brunson, Türkiye’de misafir olduklarını ve bir gün sınır dışı edilebileceklerini bildiğini söyledi.

Brunson, tutuklamadan önce kendisine ilk başta sınır dışı edileceğinin söylendiğini, bir süre sonra takas edilmek üzere tutuklandığını belirtti.

Bu yaz eşiyle birlikte Kuzey Carolina’da yaşayan Brunson, Türkiye’de 20 yıldan fazla yaşadıklarını ve yaşanan olayların Türkiye’ye ve Türk halkına olan sevgilerini azaltmadığını söyledi. Yaşananların hayatındaki amacı değiştirmediğini söyleyen Brunson, ‘‘Hayattaki amacım insanlara İsa’yı anlatmak ve bu devam edecek’’ dedi. (CHL)

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