Paşinyan: Ermeni Silahlı kuvvetlerinde kadın generallerin de olacağı gün üzak değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda “Sanıyorum ilk defa Ermeni Silahlı kuvvetlerinin etkinliğinde ‘Bay ve bayan subaylar’ ifadesi kullanılıyor. Eminim ‘Bay ve bayan generaller’ diyeceğimiz gün de uzak değil” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımıyla Paşinyan Ermenistan ordusunda artık kadın subayların olduğunu kastederek ileride kadın generallerin de olacağını söylemek istiyor.

Başbakan Paşinyan, ayrıca, 2018 yılında Kadife Devrim’de de kadınların çok büyük rol oynadıklarını hatırlatarak, mütlü, özgür ve güçlü Ermenistan’ın inşa sürecinde, Silahlı kuvvetlerinden sanayiye, bağımsız yargı sisteminden devlet işlerine kadar kadınların özel bir rolü olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/22/Paşinyan-Ermeni-Silahlı-kuvvetleri/160354

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