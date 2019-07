İzmir’de Kürtçeye yasak: Çok dilli olsun ama Kürtçe olmasın!

İzmir Kadifekale’de kurulan Pagos Üretici Pazarı’nın cumartesi günü gerçekleşen açılışında konser için çok dilli bir repertuar hazırlayan İzmir Müzisyenler Derneği’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ‘Kesinlikle Kürtçe şarkı çalmayacaksınız’ dediği belirtildi. Olayı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, “Repertuarımıza müdahale edilerek bize dayatılan Kürtçe yasağı üzerine içimden gelenleri paylaşmak istiyorum. Konserde Kürtçe, Arapça, Gürcüce, Boşnakça, Rumca, Ermenice, Çerkezce, Lazca, Farsça, Azerice, Makedonca ve birçok dilde halk şarkıları seslendirecektik. Ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Bize ‘Kesinlikle Kürtçe yapmayacaksınız’ denildi. Diğer dillere izin var fakat Kürtçe kesinlikle yasak. Anadil temel bir hak ve özgürlüktür. Yasak, baskı, inkar ve asimilasyon politikaları ile oluşan sorunlar zaten bu ülkeye gereğinden fazla zarar verdi enerjisini tüketti. Neden bu ısrar? Anlamak da kabullenmek de gerçekten mümkün değil” dedi.

Kürtçe, Arapça, Gürcüce, Boşnakça, Rumca, Ermenice, Çerkezce, Lazca, Farsça, Azerice, Makedonca ve birçok dilde halk şarkıları seslendirecektik diyen Çaparoğlu, “Repertuarımıza müdahale edilerek bize dayatılan Kürtçe yasağı üzerine içimden gelenleri paylaşmak istiyorum. Bu Cumartesi Kadifekale’de pazaryeri açılışı var. İzmir Müzisyenler Derneği olarak çok dilli bir repertuar ile sahnede olacak ve kentin tüm unsurlarını temsil eden bir repertuarla her yöreden, her kültürden, ozanlardan seçkiler, barış ve kardeşlik türküleri ile Kürtçe, Arapça, Gürcüce, Boşnakça, Rumca, Ermenice, Çerkezce, Lazca, Farsça, Azerice, Makedonca ve birçok dilde halk şarkıları seslendirecektik. Ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Bize ‘Kesinlikle Kürtçe yapmayacaksınız’ denildi. Diğer dillere izin var fakat Kürtçe kesinlikle yasak. Anadil temel bir hak ve özgürlüktür. Yasak, baskı, inkar ve asimilasyon politikaları ile oluşan sorunlar zaten bu ülkeye gereğinden fazla zarar verdi enerjisini tüketti. Neden bu ısrar? Anlamak da kabullenmek de gerçekten mümkün değil. Kadifekale gibi Kürtlerin de yaşadığı bir yerde kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak daha çok değer katmaz mı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne? Güzel İzmir’in aynı kenti paylaşan tüm unsurlarının aidiyet duygusunu güçlendirmek, kimlik, kültür, inanç ayrımı olmaksızın her bir İzmirlinin hak ettiği saygınlıkla temsil edilmesi daha çok değer katmaz mı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne?” diye sordu.

‘Yanlış anlaşılma oldu’

Konunun kamuoyuna taşınmasının ardından belediye yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiklerini belirten Çaparoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü derneğimizi aradı. Talep edilenin Başkan Tunç Soyer sahnedeyken Ege türküleri olmasını istediklerini yanlış anlamaların olduğunu, seçim kampanyasını ‘Çok ses, çok renk’ sloganı ile yürüten bir anlayışın tüm dillere, kültürlere, inançlara, yaşam tarzlarına saygılı olduğunu, Kürtçe ya da herhangi bir dile yönelik bir yasak uygulamasının olamayacağını ifade ettiler.” şeklinde konuştu.

