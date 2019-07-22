Ermenistan dağlarında SSCB döneminden kalan dev radyo teleskobu

Ermeni dağlarında yükselen devasa terk edilmiş Sovyet yapımı Herouni Mirror Radio teleskobu 1981-1985 yılları arasında inşa edildi, ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra terk edildi. Devasa anten, Orgov kasabası yakınlarında deniz seviyesinden yaklaşık 1.700 metre (5.500 fit) yüksekte bulunuyor.

Devasa antenin çevresinde, bir zamanlar radyo ölçüm araştırmaları için kullanılan diğer terk edilmiş binalar bulunuyor. Teleskobun ait olduğu Ulusal Ermenistan Meteoroloji Enstitüsü, şu anda kompleksi restore etmek için bir yatırımcı arıyor.

Devasa teleskobun havadan çekilmiş görüntüleri Sputnik’in videosunda.

https://tr.sputniknews.com/videokulubu/201907221039733252-ermenistan-daglarinda-gizlenen-sscb-donemi-dev-radyo-teleskobu/

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