Ermenistan Başbakan Yardımcısı Boston Ermenilerine Yeni Ermenistan’ı birlikte inşa etme çağrısı yaptı

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan ve Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ABD’nin Bostom şehrinde Ermeni toplumu temsilcileriye görüştü.

Konuşmasında Başbakan Yardımcısı 20 seneden fazla süren geçiş sürecinden sonra Ermenistan ekonomisinin yeni bir aşamada bulunduğunu ve hızlı bir şekilde ekonominin, üretiminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda insan potansyelini önemseyen Avinyan eğitim, bilim sağlık alanalarında kalite ve ulaşılabileceği kolaylığı açısından ilelrleme kaydetmesi gerektiğini de ifade etti. Bütün süreçlerin merkezinde insan bulunmalı.

Avinyan’a göre ilerideki yıllarda üretilen ürünlerin ve uzmanlık hizmetlerinin ihracatına yönelik adımlar atılması öngörülüyor ve bu kapsamda yeni istihdamların da açılması hedefleniyor.

Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi için Başbakan Yardımcısı Ermenistan-Diaspora işbirliğinin yeni bir düzeye çıkarılması gerektiğini dile getirip Boston Ermenilerine de Yeni Ermenistan’ı birlikte inşa etmeye çağrısında bulundu.

Daha sonra Boston Ermenilerini ilgilendiren konulara değinildi. Ermenistan’da yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesi, Sevan gölünün kirlenmesi, çöp geri dönüşüm projeleri bu konular arasındaydı.

ABD’nin Boston şehrinde Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan Ermeni Soykırımı anıtında çiçek bırakıp soykırım kurbanları anısına saygı duruşunda bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/22/Ermenistan-ABD-Boston/160340

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