Ermeni genç piyano sanatçısı Viyana’da birincilik ödülü aldı

Ermeni genç kız piyano sanatçısı Laura Galstyan Avustrya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen VIAF sanatlar uluslararası yarışma festivaline katılarak birincilik ödülü kazandı. Bu meşhur yarışma-festival bu sene 15-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriyordu.
Performans sanatı kategorisinde yaklaşık 50 müzisyen arasında Ermenistan’ı Laura Galstayn temsil ediyordu.
15 yaşındaki Ermeni piyano sanatçısı programında Beethoven, Chopin, Liszt ve Rahmaninov’un eserlerine yer vermişti.
Uluslararası jüri heyetine Oleg Polyanski (Polonya), Yelena Tolstikh (Avustrya), Panteleymon Pistofidis (Yunanistan), Agnechka Kabud (Polonya), Makoto Naka (Japonya) gibi müzisyenler ve profesörler dahil edilmişti.
İlk yorum yapan siz olun