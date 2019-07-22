Bagrat Estukyan: Dini önder değil, halkı temsil eden siyasi şahsiyet seçiyoruz

İstanbul Ermeni Patrik seçimleriyle ilgili Agos haftalık gazetesinin Ermenice Editörü, İstanbul Ermeni toplumunun önde gelen isimlerinden Bagrat Estukyan kendi düşüncelerini dile getirerek Patrik seçimlerinin daha çok siyasi bir olay olduğunu ifade etti.

Estukyan aşama aşama Patrik seçimine yaklaşıldığını, fakat adayların belli olmadığından dolayı net olarak toplumdaki yaklaşımlarının belli olmadığını söyledi.

Aday olacaklarını tahmin edilen bazı kişler var, fakat asıl rekabetin resmi olarak aday isimleri belli olduktan sonra başlatılması bekleniyor.

İstanbul’da yayınlanan Agos Ermeni gazetesinin Ermenice editörü bunun aynı zamanda siyasi bir süreç olduğunu hatırlatarak Patriğe boşuna Millet Başı ünvanı verilmediğini söylüyor, çünkü dini görevden ve ruhani önder olmaktan ziyade bu makamın millketi temsil etme yetkisi de var.

Bu bağlamda Estukyan’a göre Patrik sadece derin inançlı biri değil, aynı zamanda Ermeni toplumunun hakları ve menfaatlerini savunabilen biri olmalı.

Bagrat Estukyan açıklamasına “Biz dini önder değil, halkı temsil eden siyasi şahsiyet seçiyoruz” sözlerini ekledi.

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