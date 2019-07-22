AB tarafından Ermenistan’a verilen destek iki kata çıktı

Ermenistan’da Avrupa Birliği (AB) Heyet Başkanı Pyotr Svitalski 2019 yılında AB’nin Ermenistan’a verdiği maddi desteğinin iki kat daha fazla olacağını ve 70 milyon Euro’ya ulaşacağını açıkladı.

Svitalski, şu an bu parasal desteğinin hangi projelerin gerçekleştirmesi için kullanılacağı konusunda tartışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

2018 yılında AB tarafından Ermenistan’a verilen destek 35 milyon Euro civarındaydı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/22/Avrupa-Birliği-Ermenistan/160345

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