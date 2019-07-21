Serj Sarkisyan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

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SERJ SARKİSYAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Haziran.1954

Serj Sarkisyan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Devlet Başkanı

Serj Sarkisyan doğum yeri : Stepanakert, Dağlık Karabağ, SSCB

SERJ SARKİSYAN BİYOGRAFİSİ

3.ErmenistanCumhurbaşkanı

Serj Sarkisyan, 30 Haziran 1954 tarihinde SSCB’de Dağlık Karabağ’da Stepanakert şehrinde Azat ve Nora çiftinin oğlu olarak doğmuştur. 1971 yılında Erivan Devlet Üniversitesinde okumaya başladı, 1972-1974 yılları boyunca, SSCB silahlı kuvvetlerinde görev yaptı. 1979 yılında Erivan Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1975-1979 yılları arasında Erivan’daki bir elektrikli cihaz fabrikasında torna bölümünde çalıştı.

1979 yılında Stepanakert Şehir Komünist Partisinin gençlik kolunun başkanlığını yaptı. Ardından Stepanakert Şehir Komitesi Propaganda Bölümü Başkanlığında, Dağlık Karabağ Bölgesel Komitesi Komünist Örgütünde sırasıyla ikinci ve birinci sekreterlik görevlerinde bulundu. Bu dönemde son olarak Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın 1988-1991 yılları arasında ikinci sekreteri olan Genrih Poğosyan’ın asistanlığını yapmıştır.

Dağlık Karabağ’ın işgalinden sonra Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayının; Hocalı Katliamının sorumlusudur. AzerbaycanCumhuriyeti’nin resmî açıklamasına göre saldırıda 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir

Serj Sarkisyan, Hocalı Katliamı ile alakalı olarak şu sözleri söylemiştir:

“Hocalı’dan önce, Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu, Ermenilerin sivil nüfusa karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu kırmayı başardık ve olay işte bu. Aynı zamanda o delikanlıların arasında Bakü’den ve Sumgayıt’tan kaçanların da olmasını anlamalıyız.”

1991-1994 yıllarında ayrılıkçı Dağlık Karabağ Savunma Ordusu’nun başına geçti. Karabağ Savaşı sonrasında yine aynı dönemin Ermeni komutanlarından Vazgen Sarkisyan ile beraber Ulusal Kahraman Madalyası’na layık görüldü. 1996-1999 yıllarında milli güvenlik bakanlığı, 1999-2000 yılında milli güvenlik konseyi sekreterliği ve 2000 yılından itibaren de bu görevle beraber savunma bakanlığı görevini üstlendi.

2007 yılında kalp krizinden ölen Andranik Markaryan yerine Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan tarafından savunma bakanlığından başbakanlığa atandı.

26 Mart 2007 – 9 Nisan 2008 tarihleri arasında Ermenistan Başbakanı olarak görev yaptı. 2008 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. 9 Nisan 2008 tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanıolarak seçildi ve göreve başladı.

Serj Sarkisyan, 1983 yılında müzik öğretmeni Rita Dadayan ile evlendi. Satenik ve Anush adında iki kızı vardır.

9 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdi. 17 Nisan 2018 tarihinde meclis tarafından başbakanı olarak görevlendirildi. Sarkisyan’ın cumhurbaşkanlığının ardından başbakanlığa geçmesi ülkede protesto gösterilerinin düzenlenmesine yol açtı. 23 Nisan 2018’de Ermenistan başbakanlığı görevinden istifa etmiştir.

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