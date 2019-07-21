3 bin yıllık Dermetina Kalesi ahır olarak kullanılıyor

HABER MERKEZİ – Mardin Mazıdağı’na bağlı Gümüşyuva köyündeki 3 bin yıllık Dermetina Kalesi, restore edilip koruma altına alınmazken, köylüler tarihi yapıyı ahır olarak kullanılıyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşyuva köyünde bulunan Dermetina Kalesi, ahır olarak kullanılıyor.

Köylüler kalenin restorasyonu için defalarca talepte bulunmasına rağmen bu talep bir karşılık bulmadı.

JinNews’ten Medine Mamedoğlu’nun haberine göre restore edilmeyen kale, köy halkı tarafından ahır olarak kullanılıyor.

İçinde kilisenin de olduğu kalede kilisenin taşları kırılmış, duvarlar da bakımsızlıktan dökülüyor.

Kendi imkânları ile bir şey yapamayacaklarını ve bu nedenle de yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini belirten köylüler, devletin tarihi yapıya el atmasını ve restore edilmesini istiyor.

Köylüler, “Kale 3 bin yıl hiçbir şey olmadan bugünlere kadar geldi ve korunmaya alınması halinde daha çok ilgi çeker” diyor.

Kalenin 3 bin yıl önce Romalılar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Mazıdağı’na 32 kilometre uzaklıkta kale, 50 hane ve yaklaşık 500 nüfuslu Gümüşyuva köyünde bulunuyor.

Kaledeki kilisesin de Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı belirtiliyor.

570 metrekarelik alan üzerinde 260 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki tepe üzerinde kurulu olan kale için bugüne kadar inceleme yapılmadığı belirtiliyor.

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