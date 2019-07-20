Rusya’da Türkler’e karşı kışkırtmada bulunan Ermeni sitesine inceleme

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Rusya’da “Türkler’le mücadele etmediğimiz bir gün bile olmamalı” diyen Ermeni sitesi hakkında inceleme başlatıldı

Rusya’da “Türklerle mücadele etmediğimiz bir gün bile olmamalı” diye slogan yazısıyla yayınlanan “yerkramas.org” adlı Ermeni internet sitesi hakkında güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Azerbaycan “APA” haber ajansının haberine göre, MoskovaÇevre Bölgesi’nde faaliyet gösteren Azeri Ulusal Kültüreldiaspora teşkilatı Başkanı Elşen İbrahimov, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı kışkırtıcı haberler yaptığı ve etnik kimlikler arası kavgayı körüklediği iddiasıyla söz konusu Ermeni dilinde yayın yapan internet haber sitesi hakkında Moskova Belediyesi’ne başvurdu. Moskova Belediyesi Ulusal Politika ve Bölgeler Arası İlişkiler masasından Azeri diasporası teşkilatına gönderilen yazıda, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde ermenice yayınlanan “Yerkramas” internet sitesiyle ilgili şikayet başvurusunun ele alındığı ve konunun incelenmesi üzerine ilgili Rus güvenlik güçlerine gönderildiği kaydedildi.

1996’DAN BU YANA YAYINDA…

Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Azeri diasporasının başvurusundaki iddiaların kanıtlanması durumunda söz konusu Ermeni sitesi hakkında Rus mevzuatları bağlamında yasal işlemler yapılmaya başlanacak.

1996 yılından itibaren yayınlanan “Yerkarmas” adlı sitesinin en baş yazısında İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ermeni aşırı milliyetçisi Garegin Njde’nin “Türklerle mücadele etmediğimiz bir gün bile olmamalı” sözleri yer alıyor.

SİTENİN REHBERİ KATLİAM SUÇLUSU, NAZİ İŞBİRLİKÇİSİ, ÇETECİ ERMENİ…

Bu arada, Türk tarihçilerine göre, 20. yüzyılın başlarında Garegin Njdeh, Balkan Savaşı’nda Bulgar Ordusu’nda gönüllü olmak için çeteci bir birlik oluşturmuş ve sivil halka karşı katliamlar yapmıştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliğiyaptığı gereçkesiyle Sovyet askeri istihbaratının özel timi “SMERŞ” tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

1955 yılında Sovyet cezaevinde öldü. Nijde, bugün Ermenistan’ın ulusal kahramanı olmakta ve Ermenistanbaşkenti Erivan’daki anıtının açılışı devlet düzeyinde gerçekleşti.

Malum internet sitesi, Türkiye ve Azerbaycan Türklerine karşı yayınlarıyla biliniyor.

Fuad Safarov

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...