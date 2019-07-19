Suriye Baş Müftüsü Ermenistan’a teşekkür etti

Halep’te bulunan Ermenistan Konsolosluğu tarafından 18 Temmuz’da düzenlenen etkinlik çerçevesinde Suriye’nin Baş Müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Halep’teki Ermeni insani misyonu merkezini ziyaret etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının sunduğu bilgilere göre Suriye Baş Müftüsü Suriye Ermeni toplumunun özel rolü olduğunu ifade ederek Ermenilerin Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Ahmet Bedrettin Hassun Suriye’de kültür, bilim, eğitim ve birçok alanlarda Ermenilerin katkılarına değinerek onların Soykırımdan kurtularak minnettarlık duygusuyla Suriye’yi şenlendirdiklerini de belirtti. Suriyedeki Ermeni toplumu Baş Müftüye göre dostluk köprüleri oluşturuyor iki kardeş ülke olan Suriye ve Ermenistan arasında.

Suriye’nin Baş Müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Ermenistan halkına ve hükümetine minnettarlığını sunup insani yardım için teşekkür ettiklerini de ifade etti. Müftünün sözlerine göre Suriye halkı Ermeninilerin bu yaptıklarını saygı ve takdirle karşılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/19/Suriye-Baş-Müftüsü-Ermenistan/160171

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