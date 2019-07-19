Salpy Eskidjian Weiderud’a ABD’de ödül

HYETERT- Hayatını dini önderler, inanç temelli cemiyetler ve dini cemaatler ile birlikte inanç özgürlüğü dahil pek çok alanda çalışmalar yapmaya adayan Kıbrıs’lı Salpy Eskidjian Weiderud, ABD tarafından Uluslararası İnanç Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü.

Salpy Eskidjian Weiderud göçmen bir Ermeni ailenin torunu olarak Kıbrıs’ta doğdu. Salpy Eskidjian Weiderud, Nikosiya’da bulunan İsveç Büyükelçiliği himayesinde yürütülen Kıbrıs Barış Sürecinin Dini kısmı olarak bilinen, eşi görülmemiş bir barış girişiminin mimarlarındandır. 2012 yılından beri Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

Salpy hayatı boyunca, inanç özgürlüğü ve insan hakları, silahsızlanma, uyuşmazlıkların çözümü, yerel, bölgesel ve küresel anlamda barış inşaası konularında çalışmalar yaptı. 30 yıla yakın bir süredir dinler arası ilişkileri geliştirmek için Avrupa ve Orta Doğu’daki inanç temelli kurumlar ile çalıştı.

1980’lerde öğrencilik yıllarından başlamak üzere, çift topluluklu sivil toplumlarda ve kadınların barış girişimlerinde çalışmaları oldu. Orta Doğu Kiliseler Konseyi ile Dünya Kiliseler Birliği’nin, Kiliseler Komisyonu’nda uluslararası işler bölümünde, inanç özgürlüğü, insan hakları ve barış konularında çalışan ilk genç kadın program yöneticisi oldu. Bu süre zarfında, dini özgürlük ve insan hakları, silahsızlanma, şiddetsiz bir toplum, uyuşmazlıkların çözümü ve barış inşası konularında bölgesel ve küresel, ekümenik ve dinler arası programları başlatmak ve koordine etmek için ön saflardaydı. İnsan hakları ve barışı teşvik eden uluslararası ve Ekümenik delegasyonlara Ortadoğu ülkelerinde önderlik etti.

Salpy’nin yaratıcılığı ve liderliği, ülkesinin geleceği için büyük umut veriyor.

Kaynak: https://zenit.org/articles/five-win-2019-religious-freedom-awards/

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