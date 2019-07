ONİKİ RESULLER VE RESUL PAVLUS ‘U (BOĞOS) ANMA GÜNÜ

ONİKİ RESULLER VE RESUL PAVLUS ‘U (BOĞOS) ANMA GÜNÜ bu yıl 20 Temmuz günü kutlanacak.

Rab İsa Mesih’in seçtiği 12 elçi, O’nun öğrencileri ve öğretilerini yayan kişiler oldular.

İsa, on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu on iki elçinin adları şöyle: Birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreas, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot. (Matta 10:1-4)

Elçilerin sonuncusu olan Yahuda Iskariot İsa’yı ele veren kişi oldu. Daha sonra onikilerden boşalan yere Mattiya seçildi.

Elçiler, Rab İsa Mesih’in sözlerini yaydılar.Başka milletlere gidip onları “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” adıyla vaftiz ettiler ve kilisenin kurucuları oldular. İsa Mesih’in öğretilerini vaaz eden en önemli elçilerden biri de Pavlus’tur. Kilise onu 13. Elçi olarak tanır. Kutsal Kitap’ in Elçilerin İşleri bölümünde, elçilerin öğretiyi yaymak için yaptığı işler anlatılır. Ayrica Incil’de bulunan Elçi Pavlus’un inanlı topluluklarına ve kişilere yazdığı 14 mektup, onun hizmetini belgelemektedir.

Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Oniki Resulleri ve Resul Pavlus’u Anma Günü, Vartavar yortusundan bir hafta önceki Cumartesi gününe rastlar. Kilise takviminde elçilerin ayrı ayrı anıldığı günler de bulunmaktadır.

Anuş Karmen Sar

Kaynak: Qahana

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...