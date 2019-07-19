İspanya’da düzenlenen uluslararası satranç turnuvada Robert Hovhannisyan birinci oldu

Ermenistan’ı temsil eden satranççı Robert Hovhannisyan İspanya’da son eren uluslararası büyük Villa de Benasque turnuvada birincilik kazandı.
Turnuvaya 28 ülkeden 430 satranççı katılıyordu. Onlardan 34’ü usta satranççıydı. Robert Hovhannisyan 10 üzerinden 8.5 puan kazanıp birincilik kazandı.
Ermeni satranççıyla eşit puan kazanan Polonyalı Mateusz Bartel ikinci sırada yer aldı.
Turnuvaya katılan başka bir Ermeni satranççı Samvel Ter-Sahakyan 8 puanla 4’üncü sırada yer aldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/19/İspanya-Ermeni-uluslararası-satranç-turnuva/160177
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