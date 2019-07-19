Ermenistan “Niagarası’nın” efsanesi

Trçkan şelalesi Ermenistan’ın en yüksek ve aynı zamanda su miktarı bakımından en zengin şelalesidir. Bu yüzden bazen ‘Ermenistan Niagarası’ adını veriyorlar bu şelaleye.

Ermenistan’ın en meşhur gezilecek yerlerlerden biri olan Trçkan şelalesine insanlar ailelerle beraber geliyorlar ve bu güzel manzarasının eşliğnde istirahat ediyorlar. Şelale Ermenistan’ın Şirak ve Lori idari bölgelerinin sınırında, Çiçkhan nehrin üzerinde bulunuyor.

Çiçkhan nehri 2250 metrelik bir yükseklikten başlıyor ve 29 km uzunluğu var. Rivayete göre Çiçkhan nehrinde çok sayıda İşkhan balığı (Sevan gölünde de bulunan Ermenistan’ın meşhur Bey balığı) vardı. Yerliler balıkların yumurtalanma döneminde nehrin akışına ters yüzerek nehirden dışarı uçtuklarını görüp şelaleye Trçkan (yani uçan) adını vermişler.

Trçkan şelalesi 2008 yılında doğal anıtlar listesine dahil edildi, 2011 yılından beri ise özel koruma altında bulunuyor. Ayrıca, şelale UNESCO’nun dünya miras listesinde de yer alıyor.

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