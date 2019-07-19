Brunson yeniden Trump’la görüştü

İzmir Diriliş Kilisesi Önderi Pastör Andrew Brunson, Beyaz Saray’da ikinci kez ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Dini inançları nedeniyle 17 farklı ülkede zulme uğramış aralarında Andrew Brunson’un da bulunduğu Müslüman, Hristiyan, Budist ve birçok farklı dine mensup 27 kişiyi Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Trump tüm davetlilerle tek tek tanıştı, Brunson’la da kısa bir süre sohbet etti.

Geçen yıl ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Pastör Andrew Brunson, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanması mahkemenin tahliye kararıyla geçtiğimiz yılın ekim ayında ABD’ye geri dönmüştü.

Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi‘nin haberine göre ABD Başkanı Trump toplantı sonunda yaptığı açıklamada dünyanın zor bir yer olduğunu ama Amerika olarak çok iyi adımlar attığını söyleyerek Pastör Brunson’ın serbest bırakılmasını bu adımlara örnek gösterdi. Trump konuşmasının ardından Brunson’a serbest bırakıldığından beri nasıl olduğunu sordu.

Andrew Brunson tahliye edildikten sonra Amerika’ya döner dönmez Trump tarafından ailesiyle birlikte Beyaz Saray’da ağırlanmış, Brunson da Trump için diz çökerek dua etmişti. Bu ziyaret Brunson’un ikinci Beyaz Saray ziyareti olarak kayda geçti.

https://www.hristiyanhaber.net/2019/07/19/brunson-yeniden-trumpla-gorustu/

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