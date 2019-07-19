Bir Türk gazetecinin büyük başarısı

Reha Erus

1983 yılından beri merkezi Roma’da bulunan İtalya Yabancı Basın Birliğinin emekli olmama karşın hala üyesiyim. Birliğin tam 107 yıllık bir geçmişi var.78 ülkeden 500 kadar yabancı medya mensubu ülkelerine İtalya ve Vatikan’dan haber gönderiyor. Komitelerinde çalıştım ama onca yıl yönetim kuruluna girmedim.

Ama DHA’ya çalışan ve ünlülerle yaptığım röportajları çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştiren Esma Çakır önce yönetime girdi ve sonra geçen yıl Başkan seçildi. Gurur duyduğumuz büyük bir onur. Başkanlığı döneminde çok başarılı olduğu ve hiç bir başkanın gerçekleştiremediği bir ilke imza attı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’yu Birliğin onur üyesi yaparak 5313 numaralı basın kartını sundu ve kendisine Vatikan temsilcisi görevini onadı.

Sembolikte olsa bu hareketi Hristiyan aleminde ve dünyada büyük ilgi topladı Yabancı Basın Birliği’nin itibarını yükseltti.

Papa seçildikten sonra Arjantin’li Papa medyaya hep önem verdi, ilgi duydu. Her fırsatta basın özgürlüğünden söz etti. Vatikan’da 400’e yakın yabancı gazeteciyi Esma Çakır’ın başkanlığında kabul eden Papa Francesko özetle şunları söyledi “Basın özgürlüğü bir ülkenin sağlık durumunun göstergesidir. Yaptığınız işe saygı duyuyorum. Kilise de size saygı duyuyor. Medya mesleği çok değerli Sizler hep gerçeği araştırıyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz. Medya bir ülkenin sesidir. Gerçekleri yansıtmakta bir tür özgürlüktür. Zaman zaman medya mensuplarının görev başında öldürülmesi canımı yakıyor. Mesleğiniz ülkelere yön verebiliyor ve siz bu sorumluluğu başarıyla üstlenip yerine getiriyorsunuz. Gayret ediyorsunuz. Dürüst davranarak haberleri çarpıtmayın gerçekleri dile getirin. Hepinizi candan kutlarım.”

DHA İtalya temsilcisi Esma Çakır Başkanlığı geçenlerde AP haber ajansı İtalya temsilcisi Patricia Thomas’a devretti. Ama birlik adına bir yılda yaptıkları ses getirirken ve beğenilirken tarihe geçti. Bravo Esma

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/esma-cakirin-basari-hikayesi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...