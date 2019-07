#AraratChallenge․ մեկ դոլարը կարող է կյանք փոխել | A single dollar can change a life

«Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնությունը հայտարարել է #AraratChallenge շարժման մեկնարկը: Շարժում-դրամահավաքի նպատակն է օգնության ձեռք մեկնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցության կարիք ունեն։

The Aurora Humanitarian Initiative has announced the #AraratChallenge movement. The crowdfunding campaign is aimed at supporting those in urgent need of basic humanitarian aid around the world.

http://«Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնությունը հայտարարել է #AraratChallenge շարժման մեկնարկը: Շարժում-դրամահավաքի նպատակն է օգնության ձեռք մեկնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցության կարիք ունեն։ The Aurora Humanitarian Initiative has announced the #AraratChallenge movement. The crowdfunding campaign is aimed at supporting those in urgent need of basic humanitarian aid around the world.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...