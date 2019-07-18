Polonya’nın başkentinde Ermenistan’daki Kadife Devrim’e adanan sergi açıldı

Polonya’nın başkenti Varşova’da 17 Temmuz tarihinde Ermenistan’daki Kadife Devrim’i alnlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının sunduğu bilgilere göre açılış konuşmasında Polonya’da Ermenistan büyükelçisi Samvel Mkrtçyan Devrimin farklı aşamalarını tanıtarak onun barış ortamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükelçi Kadife Devrim’in kaydettiği başarıları ve amaçları da dile getirerek devlet yapısında, ekonomide ve toplumda değişimlerin devamlılığını önemsedi.

Serginin açılışına Polonya Devlet adamları, diplomatlar ve Ermeni toplumu temsilcileri katılıyordu.

Kadife Devrim sergisi ziyaretçiler için bir hafta boyunca açık olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/18/Polonya-Ermenistan-Kadife-Devrim/160104

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