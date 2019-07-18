Ermenistan Cumhurbaşbakanı, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ermeni Başbakanı ile bira araya geldi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan özel ziyaretiyle Ermenistan’da bulunan Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ermeni Başbakanı Gladys Berejiklian’ı kabul etti.

Armen Sarkisyan, Berejiklyan’ın ziyaretini ve Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ve Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) kaderinin tayin etme hakkına yönelik faaliyetlerini takdirle karşıladı.

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlardan birinin torunu olduğunu dile getiren Berejiklian, Ermeni kökeniyle gurur duyduğunu ifade etti.

Berejiklian gelecek ziyaretinde Ermenistan’ı daha da gelişmiş bir ülke olarak göreceğini söyledi.

Armen Sarkisyan ve Gladys Berejiklian, Ermenistan ve Yeni Güney Galler Eyaleti arasındaki işbirliğinin gelişmesinin perspektiflerini ele aldılar.

Hatırlanacağı üzere Yeni Güney Galler Eyaleti Parlamentosu 7 Nisan 1997 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda gerçekleştirilen 20. yüzyılın ilk soykırımını kınayarak, 24 Nisanı Ermeni Soykırımı’nı anma günü olarak ilan etmiş.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/18/Ermenistan-Avustralya/160077

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