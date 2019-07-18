4 partiden Doğu Akdeniz için ortak bildiri

4 partiden Doğu Akdeniz için ortak bildiri

TBMM’den Doğu Akdeniz’deki gelişmeler üzerine dört partinin imzasıyla bir ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, ‘Türkiye’nin haklarının yok sayılmasına her halde karşı olunduğu’ aktarıldı.

DUVAR– AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletçi Hareket Partisi ve İYİ Parti Doğu Akdeniz’deki gelişmeler üzerine ortak bir bildiri yayınladı. Dört partinin ortak bildirisinde, Türkiye’nin hak ve çıkarlarının görmezden gelinmesine karşı olunduğu bildirildi.

TBMM’den çıkan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz.”

HDP’DEN AKINCI ÖNERİSİNE DESTEK

Bildiriye imza atan partiler arasında yer almayan HDP’den yapılan açıklamada ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduğu “ortak bir komite kurulması” kapsamlı önerisine destek verildi. Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç imzası ile yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ta iki toplum (Kıbrıs Türk ve Rum Halkları), siyasi bir uzlaşıya varmadığı sürece, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs adası çevresindeki tüm doğal zenginlikler Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının ortak kaynaklarıdır ve bu kaynaklardan eşzamanlı ve birlikte yararlanılmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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