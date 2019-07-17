PATRİK SEÇİMİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ OLUŞTURULMASI HAKKINDA PATRİKLİK BİLDİRİSİ

Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı’nın 85nci Patriğini seçme çalışmaları ile ilgili olarak Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti oluşturulması amacıyla 17 Temmuz 2019, Çarşamba, saat 17.00’de Patriklik Salonu’nda yapılan toplantıya Ruhani Meclis üyelerinin yanı sıra Cemaat ve Kilise Vakıfları’nın Yönetim Kurulu temsilcileri katıldılar.

Toplantıya Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan riyaset etti. Oturumu yönetmek üzere aşağıdaki şekilde bir divan heyeti oluşturuldu. Herman Balyan: Oturum Başkanı, Hrant Moskofyan: Sekreter, Nazaret Özsahakyan ve Garo Bağdat oy tespit görevlileri.

Toplantıda 42 kişinin hazır bulunduğu görüldü. Bu katılan temsilcilerin önerisi ile oluşturulan aday listesi üzerinden yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda aşağıdaki kişilerin Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti’ne seçilmiş oldukları tespit edildi. Sarven Sertşimşek (35 oy), Saro Bengliyan (33 oy), Sarkis Çavuşyan (32 oy), Hosrov Köletavitoğlu (31 oy), Minas Arslan (31 oy), Aret Koryan (31 oy), Tamar Karasu (30 oy), Nazaret Özsahakyan (28 oy), Lena Yeniyorgan (28 oy), Krikor Döşemeciyan (27 oy), Setrak Davuthan (26 oy), Selina Doğan (26 oy), Sevan Sıvacıoğlu (25 oy), Garbis Duraslan (24 oy), Valya Hecinoğlu (20 oy). Yedek üyeler: Ğugas Arzuman (20 oy), Garbis Balmumcu (16 oy), Kevork Erkan (15 oy). Patriklik Makamı tarafından önerilen Kd. Peder Goryun Fenerciyan ve Peder Husig Hergelyan oluşan bu heyete dâhil oldular.

17 Temmuz 2019

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PATRİKLİK SEKRETERYASI

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