İsrail yetkilileri radikal Yahudilerin yaptıklarından dolayı Ermeni Patriğinden özür diledi

İsrail Parlamentosu (Knesset) Milletvekili ve Eski Kudüs mahallesinin sakini Yitskhak Pindrus, Rabbi Davit Rozen, Polis subayları ve Kudüs Kültürlerarası Merkezinin müdürü Chagi Agmon Shnir ve sekreteri Merav Steyn Kudüs Ermeni Patriği Nurhan Başpiskopos Manukyan’ı ziyaret etti.

Kudüs Ermeni Patrikhanesinden aktarılan bilgilere göre görüşme sırasında İsrail yetkilileri önce 8 Temmuz’da yaşanan tatsız olaylardan dolayı özür dilediler.

8 Temmuz’da Yahudi radikal gruplar Ermeni öğrencilerine saldırmıştı. Özür diledikten sonra Yahudi heyeti böyle olayların yaşanmaması için neler yapılabileceği konusunda Kudüs Ermeni Patriğiyle fikir alışverişinde bulundular.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/17/İsrail-Yahudi-Kudüs-Ermeni-patriği/159969

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