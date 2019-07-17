İdlib’de Ermeni kadını taşlayarak öldürdüler

Moskova’da yaşayan Arap ve Rus kökenli gazeteci, blogger Cuma Abbas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İdlib’de Syuzan Der Karkur isimli Ermeni kadının öldürüldüğünü bildirdi.

9 Temmuz’dan beri kaybolan Ermeni kadını oradaki ruhani önderin talimatıyla arayanlar onun parçalanmış cesedini bir ovada buldular.

Cuma Abbas olayla ilgili ayrıntılar aktararak yazısnda “Otopsi sonucunda onu 9 saat boyunca işkenceye uğrattıkları öğrenildi. Daha sonra Türkiye tarafından desteklenen caniler Syuzan’ı taşladılar” ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu araştırmaları uzmanı Armen Petrosyan da bu haberi doğruladı ve bazı açıklamalarda bulundu. Uzman’ın sözlerine göre Syuzan Der Karkur’un ölüm haberi 12 Temmuz’da yayılmıştı. Ermeni kadın İdlib eyaletinin Cisr eş-Şuğur ilçesinin yanında bulunan ve zamanında Ermenilerin yaşadığı al-Yakube kasabasında yaşıyordu. Al-Yakube İdlib’de 2000 Hristiyan nüfusu olan nadir köylerdendir. Kasabanın kontrolü farklı muhalif güçlerin elindedir. Suriye krizinin ilk aşamasında, 2011-2012 yıllarında burada yaşayan Ermeni aileler Kesab ve Halep’e göç etti.

Syuzan Der Karkur al-Yakube’de kalan tek Ermeniydi ve Hristiyan bir Arap’la evliydi. Halep Ermeni cemaatinin temsilcileri defalarca onu Halep’e yerleşmeyi teklif etmişler, fakat Ermeni kadın önerileri kabul etmemiş.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/17/İdlib-Ermeni-Suriye/159981

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