Ermenistan 500 MW’lık güneş ve rüzgar santrali kuracak Kaynak: Ermenistan 500 MW’lık güneş ve rüzgar santrali kuracak

Ermenistan, Masdar ile ortaklaşa 100 MW kapasiteli yüzer güneş santrali, 200 MW kapasiteli güneş santrali ve 200 MW karasal rüzgar santrali kuracak.

Enerji Günlüğü – Ermenistan, Masdar ile ortaklaşa 100 MW kapasiteli yüzer güneş santrali, 200 MW kapasiteli güneş santrali ve 200 MW karasal rüzgar santrali kuracak.

200’den fazla göl ve nehire ev sahipliği yapan Ermenistan bu coğrafi zenginliğini yenilenebilir enerji alanında da kullanmak için kolları sıvadı. Ermenistan Ulusal Yatırım Fonu (ANIF), 500 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesinin geliştirilmesi için Masdar olarak bilinen Abu Dabi Future Energy Company ile bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki şirket Ermenistan’da 100 MW kapasiteli yüzer güneş santrali, 200 MW kapasiteli güneş santrali ve 200 MW karasal rüzgar santrali kurulumunu birlikte yürütecek.

Ermenistan 2025 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 26’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor.

https://www.enerjigunlugu.net/ermenistan-500-mwlik-gunes-ve-ruzgar-santrali-kuracak-33292h.htm

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