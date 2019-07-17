Dink cinayeti davasında karar: Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Uygar Gültekin

Dink Cinayeti Davası’nda Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Erhan Tuncel’e topam 99 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti kararlarını açıkladı. Heyet, Erhan Tuncel’e 99 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tuncel, mahkeme salonunda tutuklandı.

Heyet, Erhan Tuncel‘e 24 Ekim 2004’te 6 kişinin yaralandığı Mc Donald’s patlamasından dolayı 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 6’şar kez 13 yıl hapis cezası verdi. Dink cinayetine ilişkin ise yardım ederek iştirak etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak 18 yıl hapis cezası verdi. Tuncel, silahlı örgüt üyesi olmak suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tuncel, hakkında araca zarar vermek suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

Yasin Hayal hakkında ise silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hayal, daha önce de Dink cinayetine azmettirmek suçundan müebbet hapis cezası almıştı.



Ogün Samast ise silahlı örgüt üyesi olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Samat, olay yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olduğu için cezasında indirim yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Samast, Dink cinayetinden dolayı hakkında daha önce kesinleşmiş 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunuyor.



Zeynel Abidin Yavuz hakkında ise öldürmeye yardım etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme suçun, suç işleme kararlılığını kuvvetlendirme aşamasında kaldığı için cezada indirim yaparak 12 yıl 6 hapis cezası verdi. Yavuz hakkında da silahlı örgüte üye olmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Yavuz hakkında da tutuklama kararı çıkarttı. Yavuz, halen başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunuyor.



Ahmet İskender, Ersin Yolcu, hakkında da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.



Tuncay Uzundal hakkında ise 15 yıl hapis cezası verdi. Örgüte üye olmak suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Uzundal halen firari bulunuyor.



Mahkeme heyeti, Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal hakkında ise beraat kararı verdi.



Dink cinayetine ilişkin, aralarında Celalettin Cerrah, Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Öz’ün de bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı ana dava ise halen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.



Karar duruşması

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 sanık hakkındaki suçlamaların zaman aşımı kapsamına girmesi ihtimaline karşı, 13 Haziran’da görülen duruşmada dosyanın, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu ana dava dosyasından ayrılmasına karar vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ve Hülya Deveci katıldı. Tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanıklar ise bulunduları şehirlerdeki mahkemelerden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Erhan Tuncel duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar savunma yaptı

Sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaya devam ediyor. Yasin Hayal’in avukatı Fatma İşgören, aynı üç sanığın bir araya geldiği başka olaylar olmadığını belirterek olayın bir örgüt kapsamında olmadığını, örgüt suçunun unurlarının olmadığını ve örgüt yöneticiliği suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Samast: Örgüt değiliz

Sanık Ogün Samast da örgüt üyesi olduğu suçlamalarını kabul etmedi. Samast, şunları söyledi,

”Suç örgütü olmadığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün raporları ortaya koymaktadır. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da örgüt olmadığımızı, mahalle arkadaşları olduğumuzu söylemiştir. Yasin Hayal’in daha önce tek başına işlediği suçlar dosyamıza katılmıştır. Sanık sayısının 3’ten fazla olması örgüt olduğumuz anlamına gelmez. Mc Donlad’s bombalamasının aynı mahallede arkadaş olmamızla hiçbir ilgisi yoktur. Örgüt üyeleri arasında emir komut zinciri olmalıdır. Örgütten istediği şekilde hareket etme zorunluluğu olmalıdır, bu kişiler arasında süreklilik olmalıdır, birden fazla suç işlemiş olmalıdır. Aynı mahallede arkadaş olmak örgüt olmak değildir. Alt üst zinciri yoktur, aynı mahalleden arkadaşlarız ve başka da suç işlemedik.”

Samast, örgüt üyeliği suçlamasından beraatini istedi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22689/dink-cinayeti-davasinda-karar-erhan-tuncel-99-yil-6-ay-hapis-cezasi-aldi

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