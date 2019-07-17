ABD’de kabine toplantısı dua ile başladı

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Beyaz Saray’da kabine toplantısı öncesinde çekilen fotoğrafta, Trump ve bakanlarının dua ettiği görülüyor.

Amerika günümüzün en liberal en özgürlükçü ve en Demokratik ülkesi olarak anlatılır. Ama anlatılmayan bir şey var o da Abd’deki halkın dindarlaşma oranının Avrupa ülkelerinin çok üstünde olduğu gerçeğidir. Bu konuda da şüphesiz Evangelist Protestanlar gelir.

Ülke nüfusunun üçte biri Evangelisttir. Dini inançları güçlü olan bu grup Büyük İsrail Devletinin kurulması gerektiğini ancak bu şekilde Kurtarıcı İsa Mesih’in geleceğine inandıkları için Siyonistlerle işbirliğinde bulunurlar.

Her ne kadar Papa “insanlar arasında köprü yerine duvar yapanlar Hristiyan değildir” diyerek Trump‘ın hristiyan olmadığını ima etse de Trump kendisini koyu bir katolik olarak görüyor. Ancak ilginç olan devamlı Evangelistlerin ayinlerine katılmasıdır.

Evangelistler Beyaz Saray’da defalarca ayinler yaptı ABD basını “Bu ne?” ABD’de kilisede evlilik törenleri yapılır kimse çıkıp Bu ne? diye sormaz. ABD başkanı yemin törenini kilisede yapar kimse itiraz etmez. Daha önce Rahip (ajan) Brunson Trump’ı kutsamıştı, şimdi de Trump kabinesinin DUALAR eşliğindeki toplantısı basına yansıdı.

“DUA SEANSI

Beyaz Saray’da kabinesini toplayan Başkan Trump, bakanlarıyla birlikte toplantı öncesinde dua etti.Basına servis edilen fotoğrafta; Trump’ın ve bakanlarının gözlerini kapatarak başlarını öne eğdiği görülüyor.”

Bu manzaralardan sonra insan merak ediyor ;

-Acaba aynı görüntüler Türkiye’de olsa Kaç şiddetinde bir deprem olur? Yer yerinden oynamaz mı.devlet elden gidiyor v.s söylemleri toplumu bir anda kutuplaştırmaz mı?

https://dogruhaber.com.tr/haber/606303-abdde-kabine-toplantisi-dua-ile-basladi/

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