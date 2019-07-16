Londra’da Ermeni yaz festivali gerçekleştirildi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Ealing semtinde 14 Temmuz tarihinde Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı diakozluğunun desteğiyle her yıl düzenlenen Ermeni yaz festivali (Armenian Summer Festival) gerçekleştirildi.

Etkinlik başlamadan önce 6 Temmuz’da vefat eden Ermeni diplomat, Büyük Britanya’dan Ermenistan Büyükelçisi Arman Kirakosyan anısına saygı duruşunda bulundular.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre festivalin açılış töreninde Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı diakozluğunun ruhani önderi Hovakim Piskopos Manukyan, Büyük Britanya’da Ermenistan Büyükelçiliği temsilcisi Aram Araratyan, Birleşik Krallık Parlamentosunun Avam kamarası üyeleri Stephen Pound ve Rupa Hack, Ealing Belediye Başkanı Abdulla Gulleid konuşma yaptılar.

Festivale katılan yüzlerce kişi ve misafirler Ermeni tarihiyle, sanatıyla, müzik ve danslarıyla tanışma, Ermeni mutfağının lezzetli yemekleri tadma fırsatını yakaladılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/16/Londra-Ermeni-yaz-festivali/159907

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