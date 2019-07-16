Ermenistan vatandaşları köylerine doğru gelen ateşi söndürmek için Nahçıvan’a girdiler

Ermenistan’ın Vayots Dzor idari bölgesinde, şu an Azerbaycan’ın hakimiyeti altında bulunan Nahçıvan sınırına yakın Khaçik köyü sakinleri kendi tarlalarına yaklaşan büyük çaplı yangının önünü almak için sınırın öbür tarafına geçerek söndürdüler.

Khaçik köyün muhtarı Hovhannes Smbatyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ateş açtıklarını, fakat ona rağmen sınırı geçip yangını söndürdüklerini ifade etti. Aksi halde onun sözlerine göre 170 hektar büyüklüğünde tarlalar yanacaktı ve köylüler büyük zarar görecekti.

Muhtar kendi köylerinde bir adet itfaiye arabası olduğunu belirterek söndürme çalışmaların büyük kısmı köylüler tarafından gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yangın haberi alınca Vayots Dzor valisi ve komşu köylerin yöneticileri de gelip yardım ettiler.

15 Temmuz saat 23:00 sularında yaklaşan yangını ilk köyün papazı fark etti ve hemen Facebook üzerinden canlı yayınla Azerbaycan tarafından gelen büyük yangın hakkında bildirdi. Ondan sonra da artık köylüler ve yöneticiler harekete geçip felaketi hayatları tehlikeye atıp önlemişler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/16/Ermeni-Nahçıvan-yangın/159924

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...