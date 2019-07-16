Antik Kent’te sanal gerçeklik gözlüğüyle tarihe yolculuk

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 7 uygarlığa ev sahipliği yapan Amorıum Antik Kenti’ne sanal gerçeklik gözlüğü ile seyahat edilebiliyor. Telefona yüklenen bir programla Amorıum’un 9’uncu yüzyılına yolculuk yapılıyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesi’nde Hisar Köyü’nde yer alan ve M.Ö. 2000’li yıllarda 7 uygarlığa ev sahipliği yapmış, ‘Amorıum Antik Kenti’nde 1987 yılından beri kazı çalışmaları sürüyor. Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim görmüş antik kente 1987 yılında İngiliz araştırmacı Prof. Dr. R. Martin Harrison tarafından araştırmalar ve kazılar başladı. Harrison’un 5 yıl sürdürdüğü kazıları 1992 yılı itibariyle İngiliz araştırmacı Dr. Chris Lightfoot tarafından 2009 yılına kadar devam ettirildi.

KAZI ÇALIŞMALARINA GİRİT ÜNİVERSİTE’SİNDEN ÖĞRENCİLER KATILDI

2013 yılında Amorium kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Afyonkarahisar Müzesi Başkanlığında ve Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp’in Bilimsel Danışmanlığında tekrar başladı. 2014 yılından itibaren kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararı ile Gökalp’in başkanlığında devam etmektedir. 8 gündür tekrar kazıların başladığı bölgede daha çok Anadolu Üniversitesi’nden ve 3 Girit Üniversitesi’nden gelen öğrencilerle araştırmalar sürdürülüyor.

3 ALANDA ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp yaptığı açıklamada, antik kentte 1987 yılından beri arkeolojik kazı çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Gökalp konuşmasına şöyle devam etti;

“1987 yılından beri kentte Aşağı ve Yukarı Şehir kapılarında, iki kilisede, hamam ve sivil konut olduğu düşünülen yapılarda arkeolojik kazılar sürdürülmüştür. 2013 yılından itibaren ise kentte üç alanda çalışmalara devam edilmektedir. Bunlardan biri Yukarı Şehir’de höyüğün güney-batısında Türk dönemi yerleşimi olduğu düşünülen “İç Sur.” Bir diğeri Yukarı Şehir’de höyük üzerinde mimari kalıntısı ile işlevi tespit edilebilen ender yapılardan biri olması nedeniyle “Bazilika B” adı verilen kilise. Ve diğeri ise Aşağı Şehir’in batısında, önceki çalışmalarda “Büyük Bina” olarak adlandırılmış yapı bakiyesinin doğusundaki Geç Roma/Erken Bizans dönemi yapılarında arkeolojik çalışmalar sürmektedir.”

ESERLERİ AFYON MÜZE’SİNDE GÖREBİLİRSİNİZ

Bu yıl kazı çalışmalarını öğrencilerle sürdürdüklerini ifade eden Gökalp, araştırmalara başta Anadolu Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Girit Üniversitesi’nden de gelen 3 kişinin katıldığını söyledi. Amorıum Antik Kenti’nin Afyonkarahisar’ın tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Gökalp; “1987 yılında beri devam eden arkeolojik kazılarda özellikle ortaçağ günlük yaşamına ışık tutacak çok önemli buluntular ele geçti. Kazılarda ele geçen buluntular taşınmaz eserler yerinde ve kazı evi bahçesinde sergileniyor. Ayrıca küçük buluntular Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Buradan çıkan seramik, maden, cam, kemik, kurşun mühür, sikke, yazıtlar ve taş eserler gibi buluntuları Afyonkarahisar Müzesi’nde görebilirsiniz” dedi.

3 BOYUTLU VİDEO ANTİK KENTİ TANITIYOR

Hazırladıkları 3 boyutlu video antik gelen misafirlerin bölgeyi daha iyi tanıyabileceklerinin altını çizen Gökalp; “Arkeolojik kazıların sürdüğü yerlerde yapı bakiyeleri çoğu zaman temel seviyesinde ortaya çıkmakta ve bu durum da yapılar ve kentin algılanmasını güçleştirmektedir. Amorium’da yer alan tarihi mekanların algılanmasına yönelik antik kentin canlandırılması için 3 boyutlu video hazırladık. Bu hazırladığımız görüntü izleyenlerde zorluk çekmeden rahatlıkla kenti tanıyabilecekler” şeklinde konuştu.

VR KRONOS GÖZLÜK İLE AMORIUM’U GEZEBİLİYORLAR

Gökalp, yine Antik Kenti yakından tanımak isteyenler için Anadolu Üniversite Proje Birimi’nin desteklediği Umay Müze Müdürlüğü’nün tasarladığı, ‘VR Kronos Gözlük’ (Sanal gerçeklik gözlüğü) hazırladıklarını söyledi. Android ve İos uygulamasından herkesin indirebileceği ‘Amorıum’ veya ‘Vrkronos’ programlarını ‘VR. Kronos Gözlük’ ile kenti 3 boyutlu şekilde gezebileceklerini ifade Gökalp konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hazırlanan gözlük kitap gibi bir kutunun içerisinde yer alıyor. Kutunun içerisinden çıkan paketi gözlüğe dönüştürüyoruz. Akıllı telefonuna herkes ‘Amorıum’ veya ‘Vrkronos’ yazdıklarında çıkacak programı yüklüyorlar. Daha sonra telefonu gözlüğe yerleştirip gözlük üzerinden hareket ederek Amorıum 9’uncu yüzyılının canlandırılmış halini görebiliyorlar. Hatta burada gezip pazarda alış veriş dahi yapabiliyorlar. Bunun yanında Yukarı Şehir surlarından içeri girip aşağı baktığınızda talim askerleri görebiliyorsunuz.”

Mevlüt Tınas

https://www.iha.com.tr/haber-antik-kentte-sanal-gerceklik-gozluguyle-tarihe-yolculuk-790325/

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