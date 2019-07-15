PATRİKLİK KAYMAKAMI EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN ANKARA’DA

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan 14 Temmuz 2019, Pazar akşamüstü karayolu ile Başkent’e hareket etti. Kendisine Peder Şirvan Mürzyan refakat etti. Patriklik Kaymakamı T.B.M.M. Başkanı Prof Dr. Mustafa Şentop’un davetiyle ve cemaat adına 15 Temmuz 2019, Pazartesi, saat 14.00’te gerçekleşen özel oturuma katıldı. Bu oturum Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenmişti.

Oturuma Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Yaklaşık iki saat süren oturumda siyasi parti temsilcileri birer konuşma yaptılar.

Patriklik Kaymakamı ve beraberindekiler aynı akşam İstanbul’a döndüler.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-kaymakami-episkopos-sahak-masalyan-ankarada/

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