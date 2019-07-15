Henrikh Mkhitaryan ABD’de Ermenistan Başkonsoluyla görüştü

Ermenistan Futbol Milli takımı ve İngiltere’nin Arsenal takımının oyuncusu, futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan ABD’nin Los Angeles şehrinde Ermenistan Başkonsolu Armen Bayburdyan ile görüştü.

Los Angeles’ta kendi takımıyla antremanlara katılan Mkhitaryan oradaki Ermeni toplumu ve medya temsilcileriyle de bir araya geldi.

Kendi Facebook sayfasında bu görüşmeden fotoğraflar paylaşan Mkhitaryan “Ermenistan Başkonsolu ile çok hoş bir görüşme” notunu yazdı.

Fotoğraflardan birinden Henrikh Mkhitaryan’ın Ermenistan Başkonsolu Armen Bayburdyan’a kendi imzalı tişörtünü hediye ettiğini belli oluyor.

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