Ermenistan’da uçak yedek parçaları üretilmesi hedefleniyor

Ermenistan Sivil havacılık komitesi Başkanı Tatevik Revazyan gazetecilerle görüşme sırasında uçak yedek parçalarını üreten ve tamir eden yeni bir fabrika açılabileceğini bildirdi.

Revazyan’ın sözlerine göre yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor ve eğer her şey planlanan şekişlde ilerlese yaklaşık 1000 yeni istihdam açılacak.

Ayrıca, yeni havacılık ve mühendislik okulu açılması için de yatırımcılarla çalışmalar yapılıyor. Bölgede Ermenistan’ın havacılık alanındaki önemini belirterek Sivil havacılık komitesi Başkanı yeni yatırımları teşvik ettiklerin ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/15/Ermenistan-uçak-yedek-parçaları/159815

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...