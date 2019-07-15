Doğuş Kilisesi, tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı

Tehlike altındaki dünya mirası listesini güncelleyen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), restorasyon çalışmalarının ardından 2 Temmuz’da kiliseyi listeden çıkardı.

Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi’nde 2012’de başlayan restorasyon çalışmaları halen devam ediyor. Restorasyonun büyük çoğunluğu tamamlanırken, kilise bu arada tehlike altındaki dünya mirası listesinden de çıkarıldı.

Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi’ndeki restorasyon kapsamında tavan, kapılar, mozaik tablolar, duvarlar restore ediliyor.

– “Bazı bölümler yıkılma tehlikesi altındaydı”

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Sözcüsü Jaris Kamseya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilisenin restorasyon öncesi kötü durumda olduğunu, ana tavanın düşmesinden endişe edildiğini ve bazı bölümlerin yıkılma tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Kamseya ayrıca yıllarca yağmur alan kilisenin bazı bölümlerinin zarar gördüğünü kaydetti. Çalışmalar kapsamında kilisede tavan, duvarlar, mozaik tablolar, resimler ve zeminin restore edildiğini aktaran Kamseya, restorasyonun ardından bakımlı ve güvenli bir eser haline geldiğini ifade etti.

Kamseya, UNESCO’nun da kiliseyi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarmasının Filistin yönetiminin restorasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğinin delili olduğunu belirtti.

Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el-Bendek, Filistin’in kültürel ve dini mirasına sahip çıktığını, restorasyon çalışmalarının kiliseyi eski itibarına kavuşturduğunu söyledi.

Filistin’in kiliseyi gerekli kriterlere uygun olarak restore ettiğine dikkati çeken Bendek, çalışmaların ilk baştan itibaren titizlikle yürütüldüğünü, restorasyon işinin hata kabul etmeyeceğini vurguladı.

Bendek, çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını ifade ederek restorasyon bittiğinde Filistin’in uluslararası katılımlı büyük bir tören yapmayı planladığını belirtti.

Restorasyon için komisyonun, bir kısmı Filistin hükümetinin, bir kısmı da yerli ve yabancı ülkelerdeki iş adamlarının ve kiliselerin finansmanıyla yaklaşık 15 milyon dolar tahsis ettiğini aktaran Bendek, çalışmaların tamamlanması için 5 milyon dolara daha ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

– Restorasyon sırasında vaftiz taşı keşfedilmişti

Geçen ay Doğuş Kilisesi’ndeki restorasyon çalışmaları sırasında taş vaftiz teknesi bulunmuştu.

Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el-Bendek, 22 Haziran’da kilisede düzenlediği basın toplantısında, kilisenin güney koridorundaki sekizgen vaftiz teknesinde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bu teknenin içine gizlenmiş bir başka yuvarlak taş tekne bulunduğunun belirlendiğini belirtmişti.

Yeni bulunan teknenin 6’ncı yüzyıldan kalma olabileceğini düşündüklerini, üzerinde Bizans dönemi işlemelerinin bulunduğunu ve iyi durumda olduklarını ifade eden Bendek, teknenin vaftiz için kullanıldığını kaydetmişti.

Qays Abu Samra, Zeynep Hilal Kary – AA

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-dogus-kilisesi-tehlike-altindaki-dunya-mirasi-listesinden-cikarildi-22509/

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