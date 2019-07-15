Dillerin ve dinlerin birleşme noktası Midyat

Midyat ve Estel olarak iki yerleşim biriminden oluşan, dinlerin ve dillerin birleşme noktası Midyat, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş ilçeleri arasında yer alıyor.

İlçe, dinlerin; İslam, Hristiyanlık ve Ezidiliğin ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin buluşma noktası da olduğundan, Midyat’a “Diller ve Dinler Şehri” de deniyor.

Kentin tarihi de oldukça köklü.

MÖ 9. yüzyıl Asur tabletlerinde Matiate olarak isimlendirilir.

“Matiate”, Aramice/Süryani bir isimdir ve “mahallem”, “vatanım”, anlamına gelir.

Midyat’ta yaşayan tüm toplulukların ortak değeri olan Telkari (Gümüş İşleme) sanatında büyük gelişme yaşanarak bu sanat tekrar canlanmakta ve endüstri haline getirilmeye çalışılmakta.

Bu çalışmalar iç ve dış turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Midyat’a özgü mimarisi olan ve adını yine Midyat’tan alan “Midyat Evleri”ni süsleyen “Taş İşleme Sanatı” (Nahid) da Midyat’ta yaşayan tüm toplumların ortak değeri olarak ayrı bir önem taşıyor.

Düz bir araziye konumlu Midyat’ın taş evlerini birbirine bağlayan labirent gibi sokaklarında dolaşmak ise insanı adeta büyülü atmosfere sokuyor.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/dillerin-ve-dinlerin-birlesme-noktasi-midyat/16/?_szc_galeri=1

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