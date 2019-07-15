PATRİK KAYMAKAMI’NIN SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA MEKTUBU

Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, “15 Temmuz” Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aşağıdaki kutlama mektubunu yollamıştır:

Sayın

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanımız,

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıldönümünü kutladığımız bu günde Zat-ı Alilerinizi en içten ve samimi duygularımızla kutlarız.

Dâhili ve harici tüm çıkar odaklarına verilecek en güzel cevabın birlik ve beraberlik içinde bulunmak olduğu aşikârdır. Milletimiz, bu tavrı Milli Mücadele ruhu ile sergileyerek onurlu bir galibiyet örneği sergilemiştir.

Halkın iradesini ve demokrasiyi yok sayanların daha ilk anlardan itibaren yenilgisi milletimizin birlik ve beraberliğinin bir yansımasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması ancak bu duygular ve vatan için her platformda adanmışlık ve hizmet ile mümkündür. Devletimizin bekası için tek vücut ve tek yürek olmak vazgeçilmez bir yaklaşımdır.

Demokrasi şehitlerini rahmetle, gazilerimizi şükranla andığımız bu günde, Zat-ı Alilerinize ve Yüksek Şahsınızda tüm Devlet Erkânı’na şahsım, Ruhani Meclis Üyeleri, ruhanilerimiz ve Türkiye Ermeni Cemaati adına iyi dileklerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar ihsan etmesi için Yüce Allah’a dua ederiz.

Derin saygılarımızla

Episkopos Sahak Maşalyan

Patrik Kaymakamı

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patrik-kaymakaminin-sayin-cumhurbaskanina-mektubu/

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