PONTUSCULUK CEHALETİ VE İHANETİ

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Mustafa Yazıcı

Dünya tarihinde ve Dünya ilim çevrelerinde Pontusçuluk diye bir sorun veya tarihi olay yoktur.Bu tarih bilmeyenlerin cehaleti ve tarihi uydurması yapanlrın ihanetidir.Osmanlı belegelerinde PONTUS kelimesi coğrafî bir tabirdir. Siyasî bir tabir değildir.Hele soykırımcılıkla hiç lakası yoktur.Yunan Ortadoksluğu ile Rus Ortdoksluğunun ABD-AB ,İsrail ve İngiliz misyonerleri desteğinde uydurdukları bir Şark projesi maddesi işgal açıklamasıdır.Bu konu üzerinde araştırmacı olarak yaklaşık yirmi sene çalıştım ve belgesel olarak üç kitap yayınladım.Şimdi Soykırımcıların,işgalcilerin, misyoner ve emperyalistlerin yeniden Türkiyeye pkk ile saldırması ve azmaları üzerine yeni kitaplar da yazılmıştır.

Fakat Pontusçuluğa karşı en güzel cevap Atatürk’ün 1924tarihli Osmanlıca Trabzon Nutkudur.Bu tarihî Nutukta “TRABZON ASLA ERMENİ MAHRECİ(ÇIKIŞ YERİ-ÜSSÜ) OLMAYACAKTIR.PONTUSCULUK İLEL EBED HAYAL OLMUŞTUR” denilmektedir.Büyükşehir Belediyesi bu tarihî Nutku Atatürk meydanını Osmanlıca –Yeni Türkçe tarihî ve madenî bir kitap halinde takmadı,umarız Ortahisar Belediyesi takar.Tarihte Dünyanın en meşhur iki şehrinden biri olan Trabzon bugün bütün Dünya şehirlerinin en çirkinidir.Sebep:Tarihi eserleri ve şehircilk güzellikleri yok edilmiştir.

Pontus kelimesinin manası “Deniz şehri” demektir.”Deniz göründü”,”görünen deniz şehri”manalarındadır.Merkezine” Pont” denir.Nasıl ki Akçaabatın merkezine “Nefsi Pulathane” denildiği gibi.Atatürk Trabzon Nutkunda açıklamasına ve reddetmesine rağmen bazıları halâ; hem” Pontusçuluk” yapıyor,hem de “Atatürkçüyüm “diyor.Atatürkçülüğü maske olarak kullanmaktadırlar.

Milâttan önce 280-63 yllarında Trabzonda bir Pontos devleti vardı.Başlarında Pers prensleri vardı.Ayyıldızlı bayrağı vardı.Yani halkı yerli Türk,yönetcileri iranlı idi.Romalılar M.Ö.63 yılında bu devleti yıktı.Kur’ân-ı Kerîmdeki Rûm süresine göre sonra tekrar İranlılar Romalıları yendi.Asırlar sonra bir Pontus politikası da 1918 yılında Ruslar Trabzondan çekilince ve Trabzon kurtulunca Trabzonda Ruslar tarafından iki sene Belediye Başkanı yapılan Bölge Rum metropolidi Hrisantos halkı saptırmak için;Onları mübadele ile kovan Atatürke:”Paşam bizi niye kovuyorsunuz.O milâddan öncesindeki Pontusuz” dedi. Amma yine de kovuldu.Öyleki Avrupaya gitti orada da tasvip görmedi.Yine Trabzona geldi.Dediki:”Ben de Türklerle beraberim.Ermenilere karşıyım”. Buna rağmen yine reddedildi.Demek oluyor ki Fâtihten önce bile Trabzonda Türk vardı.Dede Korkud Destanlarının Trabzon bölümleri bile elimizdedir.Üstelik Trabzonda asıl soykıranlar rum ve ermenilerdir.Haçlılardır.Çünkü:Rus işgalinde bir milyon iki yüz bin kişi muhacir gitmiş,iki yüz elli bini şehit edilmiş,(Çanakkale kadar);yüz seksen bini geri gelmiş,diğerleri de başka şehirlere yerleşmiştir.Asıl soykırım anıtı onlar aleyhine bizim tarafımızdan dikilmelidir.Parise diktiklerini çürütmek için.Pariste Soykırım olmadı diye yazan öğrenci okulda sınıf geçemez.Bizim Türkiye kitaplarında ise onların soykırımı aleyhinde bir şey yazılmıyor.Buda Türkiye Milli Eğitiminin hiçbir tarihi işe bakmadığını ,hatta misyonerlerin güdümüne girdiğini göstermektedir.zira Lise kitaplarında çok zararlı bazı resim ve bilgiler var.Ne olursa olsun Trabzon mağdurdur.Trabzonu hiç bağlamaz.Muhacirlikten ve soykırımdan dönen Trabzon muhacirleri Trabzonu Akçakaleden görünce :”TRABZON SEN BİZİM VATAN KÂBEMİZSİN” diye bağırmışlar.toprağa secde edip yeri öpmüşlerdir.Ağlaşmışlardır.Artık bu Pontusçuluk hortlağından ve yalanından kurtulalım.Bu bir hortlaktır.Bizleri tehdit içindir.Aslı yoktur.Gün gelecek Yüce Allah yine belâlarını verecektir.Zira,İstanbulun fethinde Bizans(Doğu Roma )hükümdarının Fâtihe yenilme olayında niye yenildik diyen hükümdara ,papazlar:”HÜKÜMDARIM HZ.İSA BİLE FÂTİHE ÇALIŞTI.” Diyerek bâtıllıklarını gizlediler.Fakat,halâ bâtıl yollarına devam ediyorlar.Bu nedenle bütün Pontusçular –böyle giderse- yine kötek yiyeceklerdir.Bu hiç unutulmasın.

http://www.gunebakis.com.tr/pontusculuk-cehaleti-ve-ihaneti-makale,10043.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...