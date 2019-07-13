Yeni patrik ekim ayına kadar seçilecek

Türkiye Ermeni Cemaati Patriklik Kaymakamı (Değebah) Sahak Maşalyan, ekim ayında gerçekleştirilecek patrik seçim sürecine ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtladı. “12 yıldır bir patrikten yoksun kalmış halkımız için yeni umutlar vaat eden bir dönemin başlangıcındayız” diyen Maşalyan, tatlı bir heyecan içinde olduklarını söyledi.

“Öncelikle patrik seçimini düzenleyecek bir Seçim Müteşebbis Heyeti oluşturulacağını aktaran Sahak Maşalyan, şunları söyledi:

“Sivil ağırlıklı bu heyetin kiliselerdeki semt seçmen listelerinin oluşturulması, seçim sandık kurullarının saptanması ve devlet makamlarıyla yazışmaları yürütmek gibi görevleri olacak. Resmi makamlardan isteyeceğimiz Seçim Talimatnamesi uyarınca mümkün patrik adayları belirlendikten sonra tanıtım ve propaganda süreci başlayacak. Belirlenen tarihler uyarınca çift aşamalı bir seçimle patrik seçilecek. Bu süreçlerin tamamlanması için en az 3-4 aylık bir süreyi öngörmekteyiz. Patrik seçimi ise halk oylamasıyla yapılacak. Patrik kaymakamı unvanına sahip kişinin seçimde avantaj ya da dezavantaj sağlayacağını belirtmek doğru olmayacaktır. Yapılan ön anketler gösteriyor ki adaylığım halinde, şahsım daha avantajlı görülmekle birlikte, elbette her seçim sürprizlerle doludur. 2019 yılı bitmeden patrik seçiminin tamamlanmış olması gerekir. Ekim ayında yeni patrik seçilecektir.”

Değabağ seçimiyle patrik vekilliği görevi son bulan ve patrik seçiminde aday olan Aram Ateşyan ise “Maşalyan, Değabağ seçildi. Artık makamın başında ben yokum. Şu aşamada çok da konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ruhani Meclis Başkanı olarak görev yapacağım. Yeni patrik seçilene kadar Maşalyan bu görevi yürütecek. Süreç bu yıl bitmeden tamamlanır.”

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