Aziz Nicolaos Müzesi’nde kazılar başladı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) –

ANTALYA’nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi’nde (Noel Baba Kilisesi) yaz dönemi arkeolojik kazılar başladı.

Aziz Nicolaos Anıt Müzesi’nde, 1989 yılında Antalya Müzesi Başkanlığı’nda başlatılan arkeolojik kazılar, 30’uncu yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Fındık’ın başkan yardımcılığı yaptığı kazıların bu yılki bölümünde, Hacettepe ve Mustafa Kemal üniversitelerinin yanı sıra Uşak, Tokat Gaziosmanpaşa ve Viyana üniversitelerinden 10 bilim insanı, sanat tarihi öğrencileri ile 9 işçi çalışıyor. Kazılar, yaklaşık 2 ay sürecek.

Prof. Dr. Sema Doğan, daha önceki yıllarda açılan tonozlu dikdörtgen alanda, kilise çevresindeki gömü alanında, kilisenin kuzey- güney yönündeki üç alanda ve iki katlı olduğu düşünülen yapının içinde ve çevresinde kazı çalışmaları yapılacağını ifade etti. Geçen yıllarda ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyonu ve sağlamlaştırmasının da yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Doğan, “Aziz Nicolaos Anıt Müzesi, Türk turizmi ve arkeolojisi için çok önemli bir yapı. Antalya’da en çok ziyaretçi çeken ören yeri. Kilise yapısının restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmalarında son aşamaya geliyoruz” dedi.

Kilisenin güney duvarındaki resimli mekanları korumak için 1980’li yıllarda yapılan çatı örtüsünün yeni teknoloji ve daha estetik bir örtüyle yenilenmesi için de çalışmaların devam ettiğine değinen Prof. Dr. Sema Doğan, kazı çalışmaları devam ederken, bu önemli yapının restorasyonun da bir yandan yapıldığını ifade etti.

https://www.dha.com.tr/son-dakika/aziz-nicolaos-muzesinde-kazilar-basladi/haber-1681627

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