18 inanç merkezi bir kitapçıkta

Kültür ve Turizim Bakanlığı, Türkiye’deki inanç merkezlerini ‘İnançların Ana Yurdu Türkiye’ kitapçığında topladı. Kitapçıkta, Göbeklitepe’nin de arasında bulunduğu 18 merkez tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki inanç merkezleri ile ilgili detaylı bilgilerini “İnanç Ana Yurdu Türkiye” kitapçığında bir araya getirdi. 18 inanç merkezinin tanıtıldığı kitapçıkta, Göbeklitepe’nin “Dünyanın ilk tapınağı”, “Hz.Nuh’un Gemisinin sığınağı”, “Peygamberler diyarı Şanlıurfa”, “Tarihteki ilk kilise Aziz Petrus Kilisesi”, “Kapadokya İlk Hıristiyanların izleri”, “Mevlana Türbesi” ve “İstanbul kutsal emanetlerin muhafızı”, “Habib-i Neccar Camisi Anadolu’nun En Eski Camilerinden” başlıklarıyla anlatıldı. “Tarsus Aziz Paul’un Doğum Yeri”, “Demre ve Patara Noel Baba’nın Yaşadığı Topraklar”, “Selçuk, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir Goncalı 7 Kiliseler”, “Efes Hıristiyanlığın Dünyaya Yayıldığı Yer”, “Deyrulzafaran Manastırı Süryanilerin Kutsal Tapınağı”, “Sümela Manastırı Bulutlara Gizlenen Mabet”, “Akdamar Kilisesi Van Gölündeki Hazine”, “Hacı Bayram-ı Veli Camii Ankara’nın Manevi Mirası”, “Hacı Bektaş Veli Külliyesi Hoşgörünün Merkezi” de kitapçıkta tanıtılan diğer merkezler arasında yer aldı.

YuHanna ve Pavlus’un mezarı

Yasin süresinde Allah’a inanmaları için kendilerine gönderilen 3 elçinin yalanlandığı, iman eden bir kişinin öldürüldüğü bir şehirden bahseder. O şehir Hatay. İman ettiği için öldürülen kişi Habib-i Neccar’dır. Anadolu’da inşa edilen en eski cami olan Habib-i Neccar Camii. Caminin külliyesinde yatan kişilerin Hz. İsa’nın havarilerinden Yuhanna ve Pavlus’a ait olduğuna inanılıyor. Bu Hatay’ın hoşgörü şehri olduğunun en güzel örneği.

Tarihteki ilk kilise

Aziz Petrus Kilisesi, 13 metre uzunluğa, 9.5 metre genişliğe ve 7 metre yüksekliğe sahip doğal bir mağarada bulunuyor. Kilise, HZ. İsa’nın havarilerinden olan ve ilk papa olarak da kabul edilen Aziz Petrus tarafından Hıristiyanlık öğretisini yaymak için kullanıldı. Bu nedenle dünyanın en eski kilisesi olarak kabul edilir. Hıristiyanlık açısından bir diğer önemi ise, İsa’ya inananlara Hıristiyan isminin ilk kez burada verilmiş olması.

Dünyanın ilk tapınağı

21. yüzyıl arkeolojik keşifleri arasında en önemlisinin Göbeklitepe olduğunu söylemek için pek çok neden var. Bunlardan ilki günümüzden tam 12 bin yıl öncesine ait olması. Yani piramitlerden 7 bin 500, Stonehenge’den ise 7 bin yıl daha yaşlı. Hatta insanlığın yerleşik yaşama geçtiği yılların dahi öncesine ait. Ayrıca ilk babaerkil düşünce, ilk terrazo taban ve Neolitik Çağ’ın ilk heykel ve kabartmaları ile oldukça önemli bir alan.

Kutsal emanetleriN muhafızı İstanbul

Hilafetin Abbasilerden Osmanlı padişahlarına geçmesiyle kutsal emanetlerin bir bölümü Yavuz Sultan Selim tarafından teslim alınarak İstanbul’a gönderilmiştir. Emanetlerin sayısı zaman içerisinde 600’ü geçmiştir. 16. yy’dan başlayıp 20. yy.’ın başlarına kadar devam eden uzun bir süreçte İstanbul’a getirilen mukaddes eserler arasında en önemlileri Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, ayak zileri, mektupları, oku ve kılıcı. Kutsal emanetlerden bir bölümü ise diğer peygamberlere ve ashabına ait. Bunların arasında Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Musa’nın asası, Hz. Davut’un kılıcı, Hz. Yusuf’un cübbesi, Hz. Fatma’ya ait gömlek, hırka, seccade ve sandık bulunuyor.

http://www.milliyet.com.tr/gundem/18-inanc-merkezi-bir-kitapcikta-2904140

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