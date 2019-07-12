YERVANT ZORYAN PATRİKLİĞİ ZİYARET ETTİ

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan 12 Temmuz 2019, Cuma, saat 10.00’da, Ermenice Dijital Eğitim Programı Kurucusu Yervant Zoryan’ı kabul etti.

Sayın Zoryan ve kızı Feriköy S. Vartanants Kilisesi Yönetim Kurulu üyelerinden Sarkis Çavuşyan refakatinde gelmişlerdi. Konuklar AGBU himayesinde işlev gösteren “Armenian Virtual College” (Ermenice Dijital Eğitim Programı) ve çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardılar. Episkopos Hazretleri’ni yeni görevi vesilesiyle tebrik etmeye geldiklerini de ilettiler.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/yervant-zoryan-patrikligi-ziyaret-etti/

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