Rusya’da muhtaçlara bedava ekmek dağıtan Ermenistan’lı iş adamı vefat etti

Rusya’ya yerleşen Ermenistan’lı iş adamı Mamud Şaverşyan Rusya’da son yıllarda emekçilere ve muhtaç olanlara bedava ekmek vermekle biliniyordu.

Rusya’daki Strunino şehrinde yaşayan Mikhail Dementev Facebook sayfasında “Bedava ekmek dağıtan adamın anısına” notunu paylaştı.

Paylaştığı notta Strunino şehrinin Rus sakini Dementev “Aydın bir insan Mamud Şaverşyan vefat etti. Bizim Strunino şehrinde yaşayan bir Ermeni. Bana anlattıklarına göre onun ölümünden dolayı Rus nineler yas içindeydi. Tacik bir oğlan gözyaşlarını zor tutuyordu. Fazla gürültü yapmadan insanları yardım eden bir adam öldü” ifadelerine yer verdi.

Mamud Şaverşyan son 10 yılda Moskova’da ve Strunino’da bulunan kendi mağazalarda muhtaç olanlara ekmek dağıtıyordu.

2017 yılında kendisiyle yapılan röportajlardan biri sırasında “Ermenistansız yaşamak imkansızdır” demişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/12/Rusya-Ermeni-iş-adamı/159661

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