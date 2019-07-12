Küçük düşürücü kitaba suç duyurusu

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CEYHAN TORLAK

İzmır’de Şan Bingöl isimli vatandaş, “Ermeni Soykırımı ve İslam” isimli kitapta Ermeni soykırımını olduğunu iddia eden ifadeler yer alması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bingöl şikayet dilekçesinde, “Kitapta ülkemizi ve milli değerlerimizi uluslararası alanda zayıf düşürecek anlatım var. Kitap yazarı Denis Dreisbusch ile editörü Emre Akar’dan şikayetçiyim. Gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istiyorum” diye konuştu.

https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/07/12/kucuk-dusurucu-kitaba-suc-duyurusu

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