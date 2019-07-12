İstanbul’da Ermenistan’lı kadına saldıranlar şimdiye kadar tutuklanmadı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan İstanbul’daki Samatya semtinde saldırıya uğrayan Ermenistan vatandaşı Arpine Tumanyan’ın ailesiyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Paylan suçluların şimdiye kadar bulunmadığını ve tutuklanmadığını, Ermeni ailesinin de Türkiye’yi terk ettiğini hatırlattı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Paylan “Arpine’ye yapılan nefret saldırısının üzerinden 40 gün geçti. Bütün makamlara yaptığımız çağrılara ve girişimlere rağmen failleri yakalanmadı. Toplum yeterli duyarlılığı göstermedi… Tumanyan ailesine ‘gitmeyin’ diyememenin utancını yaşıyorum. Nefret şimdilik yine kazandı” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere Mayıs’ın sonunda İstanbul’un Samatya semtinde kirada kaldıkları evde Ermenistan’lı bir aile saldırıya maruz kalmıştı. Kocası evden çıktıktan sonra Arpine isimli kadına iki kişi bıçakla saldırmıştı. Kadın hastaneye kaldırılmıştı ve tedavi altına alınmıştı. Saldıranlar giderken “Bu daha başlangıç” diye bağırmışlardı.

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